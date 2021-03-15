Kapıçay Barajı'nda sona yaklaşıldı
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Kapıçay Barajı'nda sona yaklaşıldı

15.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:53
Kapıçay Barajı'nda sona yaklaşıldı

Bittiğinde yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacak olan Kapıçay Barajı inşatında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Bittiğinde yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacak olan Kapıçay Barajı inşatında sona yaklaşıldığı bildirildi. Maliyeti 70 milyon lira olarak planlanan baraj inşaatı tamamlandığında Finike Portakalı suya doyacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, inşaatında sona yaklaşılan Kapıçay Barajını inceledi, çalışmaların yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.Toprak ile Suyu bir kez daha bu kez Torosların eteklerinde buluşturduklarını kaydeden Uslu, " Finike Ovasını ve Finike Portakalını sulayabilmek için inşa ettiğimiz Kapıçay Barajı'nda son aşamaya gelindi. Kapıçay barajı yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacak. Bu sulamanın kapalı Devre Sulama Sistemiyle olması için gerekli çalışmalar da devam ediyor. Yaklaşık maliyeti 70 milyon TL olan Kapıçay Barajının ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, Bekir Pakdemirli ve Mevlüt Çavuşoğlu Bakanlarımıza, Ak Parti Antalya Milletvekillerimize ve DSİ Teşkilatımıza teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

Kapıçay Barajı'nda sona yaklaşıldı
Kapıçay Barajı'nda sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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