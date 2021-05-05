Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren hırsızlar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren hırsızlar yakalandı

Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Anamur ilçesinde, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden değerli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden değerli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Anamur ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatma, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık şüphelilerinin evlere giriş kapısı ya da pencereyi kırarak içeri girdiklerini evde kimsenin olmamasından faydalanarak, değerli eşyaları çaldıklarını belirledi. Olayla ilgili titiz çalışma yürüten ekipler, görgü tanıklarının beyanı ve güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde 4 şüpheli şahsı tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı 2 adet kol saati ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren hırsızlar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 09:49:17. #1.14#

title