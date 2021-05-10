Kapı topuzu hırsızlığı kamerada

İstanbul'da apartmanların kapı topuzlarını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da apartmanların kapı topuzlarını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Farklı tarihlerde Şişli ve Beşiktaş'da apartman dairelerinin kapı topuzlarının çalınmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen U.T. (39) isimli şüpheli şahsı Cumartesi günü Şişli ilçesi Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şahsın, 2021 yılı içerisinde Kadıköy'de meydana gelen "Açıktan Hırsızlık" konusunun faili olarak arandığı belirlendi. Dün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı