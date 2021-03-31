Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
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Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, evde oda kapısının tokmağına parmağını sıkıştıran Berat Sarıkaya (5), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİVAS'ta, evde oda kapısının tokmağına parmağını sıkıştıran Berat Sarıkaya (5), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Berat Sarıkaya, ailesinin fark etmediği sırada, oda kapısının tokmağına parmağını sıkıştırdı. Ailenin ihbarı üzerine eve, Sivas Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çabasının ardından tokmak kesilirken, minik Berat'ın parmağı çıkarıldı. Berat için itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 


Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı
Kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat'a itfaiyeci yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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