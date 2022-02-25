Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerini taşıyan ailenin apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesini çalan şahıs ve eşi, Yunus Polis ekiplerince yakalandılar.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerini taşıyan ailenin apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesini çalan şahıs ve eşi, Yunus Polis ekiplerince yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Ender E., evini taşımak için eşyaları apartman girişine koydu. Diğer ev eşyalarını almak için daireye giren Ender D., kapı girişine koyduğu çamaşır makinesinin olmadığını fark etti. Ender D., polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Olayın ardından Yunus Polis ekipleri, iz sürmeye başladı. Polis ekipleri, adresten yaklaşık 5 kilometre mesafede Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesi üzerinde at arabasıyla seyreden şahısları fark ettiler. At arabası üzerinde bulunan çamaşır makinesini gören ekipler, şahısları inceledi. İnceleme sonucu çalınan makineyi tespit ettiler.

Şüpheli Cüneyt A.(25) ve eşi Serpil A.(22) ekiplerce gözaltına alındı. At arabasına el konuldu. Serpil A.'nın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, Polis, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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