Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı

Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurup, çaldı.

MERSİN'de, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurup, çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, 4 Haziran'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı H. Okan Merzeci Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kapıyı gece zorlayarak, açıp, apartmana giren kimliği belirsiz kişi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurdu. Çaldığı ayakkabılarla kaçan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah uyandıklarında kapılarının önündeki ayakkabıları bulamayan bina sakinleri ise polise başvurup, şikayette bulunurken, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.  


Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Hasibe Eren Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 14:13:09. #1.13#

title