Kapı kollarını güvenli hale getirdiler
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Kapı kollarını güvenli hale getirdiler

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.

29.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:00
Kapı kollarını güvenli hale getirdiler

İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.


Yapılan açıklamada, "Kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerimizin güvenliğini artırdık. Yardım gelirleri ve duyarlı velilerimizin katkılarıyla tedarik ettiğimiz kapı kollarını montajını personelimizin çabası ile yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dendi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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