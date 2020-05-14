Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu.

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu. Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri CY-4 blokta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kapının kilitli olması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine de bilgi verildi. Defalarca zili çalınmasına kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler hidrolik ayırma aletini kullanarak kapıyı esnetip açtı. Demirhan içeriye giren ekipler tarafından yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayı mahallede toplanan çocukların da izlediği görüldü.

Kaynak: DHA