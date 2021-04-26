Kapı kapı gezerek ücretsiz su ve pide dağıttılar
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Kapı kapı gezerek ücretsiz su ve pide dağıttılar

Kapı kapı gezerek ücretsiz su ve pide dağıttılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Şubesi bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak pide ve su dağıtımı yaptı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Şubesi bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak pide ve su dağıtımı yaptı.

Kütahya Emet ilçesi Türk Kızılay Şubesine bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan aileleri sevindirdi. Kızılay'ın gönüllü gençleri su ve pide dağıtımı yaptı. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği pide dağıtımına vatandaşlar da Kızılay ekibine teşekkür etti. Pide dağıtımının, daha önceden tespit edilen ailelere yönelik önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kapı kapı gezerek ücretsiz su ve pide dağıttılar
Kapı kapı gezerek ücretsiz su ve pide dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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