Kapı kapı gezerek devletin "sıcak yüzü" oluyorlar - MUŞ

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından açılan aşevinde pişirilen sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülüyor.

Bulanık Kaymakamlığı, sosyal devlet anlayışını hakim kılmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetini gidermek ve devletin sıcak yüzünü hissettirmek için kurduğu aşeviyle gönüllere dokunuyor.

Gıda seçiminde tazelik, kaliteye önem verilen ve hijyen kurallarının tümüne dikkat edilen aşevinde, diyetisyenler kontrolünde dev kazanlarda her gün 3 çeşit yemek pişiriliyor.

Sefer taslarına konulan yemekler, önceden belirlenen 111 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlılar için "Aşevi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaymakamlıkça sosyal devlet anlayışını hakim kılmak istediklerini anlatan Uzan, şöyle konuştu:

"Özellikle tek başına yaşayan amcalarımız, teyzelerimiz için çok iyi bir proje oldu. Bu proje kapsamında bir araç kiraladık. Üçlü sefer taslarında, hijyenik bir ortamda yemekleri evlere ulaştırıyoruz. Bulanık'ta genç kesimin göç ettiği ve özellikle yaşlı kesimin burada kaldığını düşündüğümüzde bu projenin önemi de bir daha ortaya çıkıyor. Devletimizin imkanlarını seferber ederek, bu coğrafyada tekrar devletimize olan teveccühü, ilgiyi, alakayı artırmaya çalışıyoruz."

Vatandaşların projeden son derece memnun kaldıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Uzan, proje için 357 bin lira kaynak aktardıklarını belirtti.

"Bu hizmetlerimiz hiç durmadan devam edecek. Vatandaşımızın memnuniyet duygusunu, devletimize yönelik ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz." diyen Uzan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi aileler komşusundan yemek ihtiyaçlarını temin ediyordu. Ama devlet olarak bu işe el attık. Bir öğün sıcak yemeği dağıtıyoruz. Tabi ki komşuları da bizler de destek olacağız. Sosyal devlet olarak devletimizin üzerine düşen vazifesini yerine getireceğiz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız son derece memnun, devletimize dua ediyorlar. Kendilerinin unutulmadığından çok memnun olduklarını görüyoruz."

"Devletimiz sayesinde sıcak yemek yiyorum"

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz da ailelerin, inceleme ekibi tarafından belirlendiğini aktardı.

Aşevinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle ailelere sıcak yemek hizmeti sunduklarını belirten Korkmaz, "Vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Sosyal devlet ilkemizin gereği olarak vakfımızca yürüttüğümüz projelerimizden biri olan aşevi, ilçemizde gayet olumlu karşılanmıştır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Projeden yaralanan 68 yaşındaki Zekiye Baldır da "Güzel bir proje, bize sıcak yemek geliyor. Allah devletimizden razı olsun. Daha önce yemek yapacak kimsem olmadığı için sıcak yemek yiyemiyordum." dedi.

72 yaşındaki Hatice Karakoyunlu da "Çocuklarım hepsi İzmir'de. İşinden dolayı bana bakamıyorlar. Devletimiz sayesinde sıcak yemek yiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA