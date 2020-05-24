Kapı kapı dolaşıp yüzlerce çocuğu mutlu ettiler
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Kapı kapı dolaşıp yüzlerce çocuğu mutlu ettiler

Kapı kapı dolaşıp yüzlerce çocuğu mutlu ettiler Diyarbakır'da bir öğretmen, hayırseverlerden topladığı yardımlarla aldığı bayramlık kıyafetleri, yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara dağıtarak çocukların bayrama mutlu girmelerini sağladı.

24.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:12

Kapı kapı dolaşıp yüzlerce çocuğu mutlu ettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir öğretmen, hayırseverlerden topladığı yardımlarla aldığı bayramlık kıyafetleri, yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara dağıtarak çocukların bayrama mutlu girmelerini sağladı.

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi çocuklar bu bayramda da unutulmadı. Yıllardır yardıma muhtaç ve kimsesiz çocukları mutlu etmek için yollara koyulan genç öğretmen Ramazan Mervan Kurt, sosyal medya sayesinde bugüne kadar 50 bine yakın çocuğun ihtiyacını giderdi. Her yıl bayramdan önce sosyal medya üzerinden topladığı bayramlıkları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıp onları mutlu eden Ramazan öğretmen, bu bayram 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 5 gün boyunca 400'den fazla çocuk için hazırladığı bayramlıkları tek tek hediye paketi yaparak evlerine götürdü.

Bayramlık kıyafetlerini gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ramazan Öğretmenin, bayramlık götürdüğü her evden çocukların mutluluğu ve ailelerinin duaları eksik olmadı. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran ve büyük destekçi kitlesine sahip olan Ramazan öğretmen, çocukları mutlu ederek en güzel bayramı yaşadıklarını söyledi. Kurt, "Bu bayramın tadı biraz eksik. Sokaklarımızda çocuk sesleri çınlamayacak. Sabahın erken saatlerinde kapılarımız şeker toplamaya gelen çocuklar tarafından çalınmayacak. Fakat her zaman olduğu gibi bu bayramda da çocukları mutlu etmek istedik. Önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bayramlıklar hazırlayıp teker teker evlerine götürdük. Onların mutluluğu bizim için zaten en güzel bayram oldu. Bu mutluluğa vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bastığımız her yer huzur koksun" dedi.

Kapı kapı dolaşıp yüzlerce çocuğu mutlu ettiler

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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