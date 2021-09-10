KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI
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KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da bir apartmana giren şüpheli, kapı kapı dolaşıp, kadın ayakkabılarını çaldı.

KONYA'da bir apartmana giren şüpheli, kapı kapı dolaşıp, kadın ayakkabılarını çaldı. O anlar, kameralara yansıdı.

Olay, 5 Eylül'de Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, girdiği apartmanda daireleri dolaşıp, kapı önlerindeki kadın ayakkabılarını poşete doldurarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı apartmanda daha önce de ayakkabı hırsızlığının yaşandığı, bazı bina sakinlerinin kendi dairelerinin önüne güvenlik kamerası taktırdığı belirtildi.

KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI
KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI
KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI
KAPI KAPI DOLAŞIP, KADIN AYAKKABILARINI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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