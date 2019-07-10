Kapı kapı dolaşıp hayvan sevgisini anlatacak

Kastamonu'da yaşayan bir esnaf, hayvan sevgisini anlatmak için "Beni yaşatır mısın?" projesini başlattı.

Münire Medresesi'nde esnaflık yapan Serpil Çam, hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak için başlattığı proje kapsamında, insanlarla görüşerek hayvan sevgisini anlatıp, sokaklara hayvanlar için mama ve su bırakacak.

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların insanlarla aynı gökyüzü altında yaşadığını söyledi.

İnsanların hayvanlarla ilgili empati kurmasını istediğini anlatan Çam, "İnsanların hayvanları anlamasını istiyorum. Bu amaçla yola çıktım. Sudan sebeplerle hayvanlar ölmesin istiyorum. Ne yazık ki susuzluktan, mamasızlıktan birçok hayvan ölüyor. Yapacağımız tek şey bunu anlatarak farkındalık oluşturmak." dedi.

Hayvansever sayısının artması gerektiğini ifade eden Çam, şunları dile getirdi:

"Ben yaptıklarımla insanlara örnek olmak istiyorum. Hayvan sevgisinin örnek olması çok önemli. Hayvan sevgisi, gördükçe, anlatıldıkça artacak diye düşünüyorum. O nedenle proje kapsamında kapı kapı dolaşıp hayvan sevgisini anlatacağım. Sokaklara, mama kapları, su kapları bırakacağım. Bu kaplar boşaldıkça tekrar mama ve suyla dolduracağım. Bir kişi bile görüp, duyup örnek alsa benim için çok büyük bir kazanç olacaktır."

Kendisinden talep edenlere mama ve su kabı vereceğini dile getiren Çam, "İnsan olmanın yolu yaratılmış her şeyi sevmekten geçiyor. Herkes evinin, dükkanının önüne su, mama bıraksa sorun çözülür. Hayvanlar sudan sebepten ölmez." diye konuştu.

Kaynak: AA