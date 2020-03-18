Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Kapı kapı gezen kaymakam ve başkan, korona virüs hakkında da uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yavuz Arslan yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz. İlçe esnaflarımızı ziyaret edip, devletimiz tarafından uygulanan korona virüs tedbirlerini yerinde gördük. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bu günleri atlatmanın önemine değindik" dedi.

Kaymakam Yavuz Arslan ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Ahmet Korkmaz ise, "Türkiye ve dünya zor günlerden geçtiği bu dönemde esnaflarımızla korona virüs ve ilçemiz için taleplerini dinledik. İnşallah ülke olarak en kısa zaman da bu zorlu günleri geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA