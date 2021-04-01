Kapı kapı afet bilgilendirilmesi
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Kapı kapı afet bilgilendirilmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kapı kapı afet bilgilendirilmesi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kent merkezinde kapı kapı dolaşarak vatandaşları afetler konusunda bilgilendirdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kent merkezinde kapı kapı dolaşarak vatandaşları afetler konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan etmesi üzerine harekete geçen Adıyaman Valiliğine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesine gelerek burada bulunan ikamet kapılarını tek tek çaldı. AFAD ekipleri burada bulunan ikamet sakinlerine afetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. AFAD ekipleri aynı zamanda ikamet sakinlerine afetlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bilgilendirme broşürleri takdim etti. Ekipler yaptıkları bilgilendirmelerin ardından vatandaşlara içerisinde kalem, not defteri hediye etti. AFAD ekipleri aynı zamanda kapısı açılmayan ikamet kapılarına da hem broşürler hem de hediyeler bıraktı. Yapılan bilgilendirmeden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar ilk defa böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşlar, bilgilendirmelerin oldukça anlamlı olduğunu ve AFAD ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.

Vatandaşları afet konusunda bilgilendirdiklerini söyleyen AFAD görevlilerinden Murat Sağlamcan, "2021 Yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından afet farkındalık yılı ilan edildi. Bizler Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri olarak mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp elimizde öncelikle depremle ilgili deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası yapılması gerekenleri halkımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz ve çalışmalarımız sürekli devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kapı kapı afet bilgilendirilmesi
Kapı kapı afet bilgilendirilmesi
Kapı kapı afet bilgilendirilmesi
Kapı kapı afet bilgilendirilmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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