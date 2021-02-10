Kapı demirine sıkışan köpeği ekipler kurtardı
10.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:20
BARTIN'ın Ulus ilçesindeki PTT şube binasının demir kapısına sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
BARTIN'ın Ulus ilçesindeki PTT şube binasının demir kapısına sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Kaldırım Mahallesi'ndeki PTT şube binasının bahçesindeki demir kapıdan geçmeye çalışan sokak köpeği, parmaklıklar arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını gören PTT görevlileri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, demir parmaklıkları keserek, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR