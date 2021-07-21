Son dakika haberi! Kapı arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Kapı arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş iş yerinin kapı profilinin arasına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapı arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş iş yerinin kapı profilinin arasına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları amatör kameraya yansıdı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy yolu sokakta meydana geldi. Sokaktaki boş iş yerinin önünden geçen vatandaşlar, kedi sesi duydular. Sesin geldiği yere yaklaşan vatandaşlar, boş iş yerinin kapısının profilleri arasına sıkışan yavru kediyi fark ettiler.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerine girmek için önce sahibi aradılar. İş yeri sahibin izniyle harekete geçen itfaiye ekipleri, dikkatle çalışarak 4 metrelik profil arasına giren kediyi kurtarmak için seferber oldular. Kurtarma çalışmasına vatandaşlar da eşlik etti. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olan yavru kedi, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan