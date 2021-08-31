Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
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Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı İzmir'de hareketli saatler: Özel harekat sevk edildi İzmir'in Karabağlar ilçesinde, akıl sağlıkları yerinde olmadığı ileri sürülen anne ve 2 oğlunun yaşadığı evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine...

Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı

İzmir'de hareketli saatler: Özel harekat sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, akıl sağlıkları yerinde olmadığı ileri sürülen anne ve 2 oğlunun yaşadığı evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Aile, polislere kapıyı açmayınca adrese özel harekat polisleri intikal etti. Koçbaşı ile kapının kırılması sonucu evden çıkarılan aile bireylerinden annenin elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 506 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesi geldiğini ileri süren vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısını defalarca çalmasına rağmen içerideki şahıslar polislere evin kapısını açmadı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, adrese özel harekat polislerinin gelmesini istediler.

Elinde kola şişesi ile çıktı

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince adrese intikal eden özel harekat polisleri kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye girdiler. Meral A. ile birlikte yaşadığı oğulları Çağrı A. ve Taner A. ekipler tarafından daireden çıkarılarak gözaltına alındı. Meral A'nın binadan çıkarken kucağında kola şişesi ve yiyeceklerin bulunması dikkatlerden kaçmazken, anne Meral A., "Şikayet edenler benim gibi olsun" diye meraklı gözler ile kendilerini evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlara bağırdı. Polis merkezine götürülen anne ve oğullarının ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, şahısların evde bulunan mutfak tüpünü açtıkları da ileri sürülürken, adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Murat Oktay da olay yerine gelerek bizzat süreci yönetti.

Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

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Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
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