"Kapı Açık" film programı Mucizeler'in gösterimiyle sona eriyor İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla "Kapı Açık" adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor.

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini sürdürüyor. Japonya'dan İtalya'ya farklı coğrafyalarda geçen "Kapı Açık" adlı programın son filmi Mucizeler, 25-30 Haziran tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanıyor

Japonya'dan İtalya'ya farklı coğrafyalarda geçen seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanıyor. Ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.

Programın son filmi Mucizeler, Istanbul Modern'in web sitesi üzerinden 25-30 Haziran tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebilir.

MUCİZELER (LE MERAVIGLIE), 2014

Gösterim tarihi: 25 - 30 Haziran 2020

Oyuncular: Monica Belluci, Alba Rohrwacher, Margarete Tiesel

Cannes'da Jüri Özel ödülüne layık görülen Alice Rohrwacher'in ikinci filmi Mucizeler, odağına, ırak bir köyde arıcılıkla geçinen bir aileyi ve bilhassa o ailenin 12 yaşındaki kızı Gelsomina'yı alıyor. Kötü niyetli olmamasına rağmen kolay sinirlenebilen, kendisi de adeta bir arı gibi çok çalışarak ailesini geçindirmeye uğraşan babasına yardım eden Gelsomina, ailesini para ödülü ile lüks bir gemi seyahati vaat eden bir TV yarışma programına yazdırıyor.

Ailenin para derdine çare olmak ve biraz da kendini göstermek adına yaptığı bu hamle, tüm ailenin hayatını değiştirecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kaynak: Bültenler