"Kapı Açık" film programı çevrim içi olarak devam ediyor İstanbul Modern Sinema, Japonya'dan İtalya'ya farklı coğrafyalarda geçen film seçkisiyle çevrim içi gösterimlerini sürdürüyor.

İstanbul Modern Sinema, Japonya'dan İtalya'ya farklı coğrafyalarda geçen film seçkisiyle çevrim içi gösterimlerini sürdürüyor.

Müze, "Kapı Açık" adlı film seçkisini çevirim içi olarak 11-30 Haziran'da web sitesi üzerinden sinemaseverlere sunmaya devam edecek.

Programdaki "Yuva", "Elma" ve "Mucizeler" filmleri, Istanbul Modern'in web sitesinde üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta bir film, 6 gün boyunca Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak izlenebiliyor.

2008 yapımı "Yuva" filmi 11-16 Haziran, 1998 yapımı "Elma" 18-23 Haziran ve "Mucizeler" filmi ise 25-30 Haziran tarihlerinde izlenebilecek.

Kaynak: AA