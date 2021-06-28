Kapem'de Üç Yeni Kurs Daha Açılıyor

Kapem'de Üç Yeni Kurs Daha Açılıyor Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de üç farklı branşta açılacak olan yeni kurslar için ön kayıt başvuruları alınıyor.

Kapem'de Üç Yeni Kurs Daha Açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de üç farklı branşta açılacak olan yeni kurslar için ön kayıt başvuruları alınıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitimler başladı.

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı'nda bulunan ve bu güne kadar on binlerce kişiye sertifikalı eğitimler veren KAPEM'de geçtiğimiz günlerde açılan Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, İngilizce A1-A2, Osmanlıca'da Türkçe Kelimelerin İmlası, Etkili ve Hızlı Okuma, Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler, Resim Sanat Eğitimi, İnternet Programcılığı, Halk Oyunları, Ney, Keman, Bağlama ve Gitar kursları devam ediyor.

Merkezde bu kursların dışında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Arapça ve Çocuk Bakım Elemanı Kursları açılacak.

Hafta içi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13: 00/16: 00 ve hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri 13: 00/16: 00 saatleri arasında düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği, Perşembe ve Cuma günleri 13: 30/17: 30 ve Cumartesi-Pazar günleri 13: 00/17: 00 saatleri arasında düzenlenecek olan Arapça ve hafta içi her gün 10: 00/16: 00 saatlerinde düzenlenecek olan Çocuk Bakım Elemanı Kursu için ön kayıtlar başladı.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılmak isteyenler 01 Temmuz 2021 tarihine kadar 0384 2138693 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilir ya da www. nevsehirbelediyesigenclikspor. com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.

Kaynak: Habermetre