NEVŞEHİR (Habermetre) - Kapem'de Açılacak Olan Çocuk Bakım Elemanı Kursu İçin Kayıtlar Başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'n de Çocuk Bakım Elamanı Kursu açılacak. Yeni yılın ilk ayında açılacak olan kursa katılmak isteyenler kayıtlarını 3 Ocak 2022 tarihine kadar yaptırabilecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve başta gençler olmak üzere bu güne kadar on binlerce kişiye ücretsiz sertifikalı mesleki ve kişisel eğitim imkanı sunan KAPEM yeni açacağı kurslar için hazırlıklarını tamamladı.

Paşakonağı içerisinde bulunan KAPEM'de Ocak ayında açılacak 'Çocuk Bakım Elamanı Kursu' için kayıtlara başladı.

Kursa katılmak isteyenler en geç 3 Ocak 2022 tarihine kadar 0384 2138693 no lu telefonu arayarak ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak kayırt yaptırabilecekleri gibi www. nevsehirbelediyesigenclikspor. com adresinden de online olarak kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Yoğun bir başvurunun beklendiği kurs sonunda verilecek olan 936 saatlik sertifika sayesinde katılımcılar anaokulu, kreş, sevgi evleri ve özel rehabilitasyon merkezleri başta olmak üzere çocuk bakımı ve eğitimi yapılan her yerde, kazandıkları yeterlilik doğrultusunda öğretmen yardımcısı ya da yardımcı abla gözetimi ve denetiminde çocuk eğitim ve bakım kurumlarında çalışabilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet