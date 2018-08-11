Kapatılma Kararı Alınan Sığınmacı Kampları Boşaltılıyor

GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin'de 34 bin 180 sığınmacının barındığı 5 geçici barınma merkezinin boşaltılmasına başlandı. Sınır hattında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptaki 400 kişi taşındı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı bildirildi. Talimat üzerine geçici barınma merkezlerinde barınan Suriyeli sığınmacıların taşınmasına başlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kampta barınan 5 bin 900 sığınmacının tahliyesine başlandı. Kapta bulunan 400 kişilik 60 aile, yerleştirilecekleri yerlere götürüldü.

İslahiye'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce eşiyle birlikte geldiğini belirten Eyhem Ekta, "Suriye'deki iç savaş öncesinde Halep Üniversitesi'nde Arapça Edebiyatı bölümünde mezun oldum. İç savaşın başlamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde 2012 yılının Mart ayında buraya eşimle birlikte geldim. 6 senedir bu kampta kalıyorum. Burada iki çocuğum oldu. Oğlumun adı Halit, kızım adı ise Elit'tir. Buraya alışmıştık, kampın kapanmasına üzülüyoruz. İslahiye alışmıştık, İslahiye halkını seviyoruz" dedi.

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'deki sığınmacıların ay sonuna kadar taşınıp, 5 geçici barınma merkezinin kapatılması hedefleniyor. - Gaziantep