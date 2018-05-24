Kapatılan Zirve Üniversitesinin Yöneticilerine Yönelik Dava

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Zirve Üniversitesinin yöneticilerinin de yer aldığı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşının talimatıyla kurulan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zirve Üniversitesinin genel sekreteri tutuklu sanık Mehmet İhsan Palta, mali işler müdürü Osman Kale, personelden sorumlu müdürü Birtan Şahin ile tutuksuz yargılananlar katıldı.

Sanık Palta, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğini savunan Palta, "Bilseydim yapmazdım. Ben üniversitede gece gündüz resmi işlemleri yaptım. Kimseden talimat almadım ve vermedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Kale de terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Sadece resmi görevini yaptığını iddia eden Kale, "Onun dışında hiçbir işlem yapmadım. Hakkımda yalan birkaç tanık beyanı vardır. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ elebaşının talimatıyla kurulan üniversitenin örgütün üst yönetiminden gelen emirler doğrultusunda hareket ettiğini, Palta'nın görev süresi boyunca genel sekreterlikten ziyade örgütün kasası görevini üstlendiğini, Kale'nin KHK ile kapatılan 5 derneğe üye olduğunu, sosyal medya hesaplarından FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğunu ve diğer sanıkların da örgüt lehine davranışlar sergilediklerini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, müzakere için verilen aranın ardından Palta'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün, Kale'nin de aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini açıkladı.

Demet Aytekin'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Kanidağlı, Mehmet Akdoğan, Hüseyin Uğur Yardım'ın da aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Dosyalarında eksiklikler bulunan Birtan Şahin, Ali Özcan Akcan, Şahin Dağcı ve Ali İhsan Cuvoğlu'nun dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, Birtan Şahin'in ise tutukluluk halinin devamı, diğer sanıkların da adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.