KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor.

KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü. - İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA