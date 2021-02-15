KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR

15.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:16
KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR

Üç sanığa örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, bir sanığa propaganda yapmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

-Üç sanığa örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, bir sanığa propaganda yapmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Özden ATİK/ İSTANBUL, - Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı 4 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında Eren Keskin'in bulunduğu üç sanığa "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Bir sanığa ise "PKK/ KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Eren Keskin ve İnan Kızılkaya ile avukatların hazır bulundu. Mahkeme başkanı, yine kapatılan Özgür Gündem gazetesinde genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri gerekçesiyle sanıklar Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasındaki birleştirme talebinin, bu dosyanın karar aşamasına geldiği ve sanıklara son söz verildiği için muvafakat verilmediğini tutanağa geçti.

4 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık gazetenin İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Emire Eren Keskin'e "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, bu sanıklar yönünden açılmış örgüt propagandası, suç işlemeye teşvik etme, suçu ve suçluyu övme suçlarından ise terör örgütü üyeliği suçunda eridiği gerekçesiyle ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, genel yayın yönetmeni sanık Bilir Kaya'nın ise "PKK/ KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAMÜç sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, sanık Eren Keskin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı beraatlarine karar verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:16:33. #1.14#
title