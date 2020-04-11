Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor
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Koronavirüs, Güncel

Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor

KARAMAN'da hakkında konkordato kararı bulunan özel hastane, yönetim tarafından 3 gün önce kapatıldı.

11.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:57
Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor

KARAMAN'da hakkında konkordato kararı bulunan özel hastane, yönetim tarafından 3 gün önce kapatıldı. İşsiz kalan 150 sağlık personeli, koronavirüs salgını sürecinde çalışmak istediklerini belirterek hükümetten yardım istedi.

150 kişinin çalıştığı özel hastane, 3 gün önce yönetim tarafından boşaltıldı. Tıbbi malzemeler ve ilaçlar kamyonlara yüklenerek taşınırken, hastanenin kapısına kilit vuruldu. İşsiz kalan yaklaşık 150 sağlık personeli Covid-19 salgını sürecinde çalışmak istediklerini söyledi. Hastanenin önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Acil Servis Sorumlusu Büşra Özer, şunları söyledi: "Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı özel hastane bir gecede kapatıldı. Dünyada ve maalesef ülkemizde de ulusal salgın ilan edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde halkımız için devletimiz için gerek kendi gerekse ailemizin can güvenliğini riske atarak canla başla büyük bir istek ve özveri ile görevimizi ifa etmekteyken, hastane yönetimi tarafından hastanenin üzerinde konkordato kararı olmasına rağmen tüm donanım ve tıbbi malzeme bunlara bir takım yüksek riskli ilaç, narkotik ilaçlar da dahil olmak üzere bir gecede yüklenip götürülmek suretiyle hastanemiz çalışamaz hale getirilmiştir. Tüm hastane çalışanları bir gecede işsiz kalmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak bu salgın sürecinde milletimizin ve devletimizin yanında olmak istiyoruz. Konkordato kararı olmasına rağmen aylarca maaş almadan çalıştık. Şu an içeride kalan alacaklarımız, tazminatlarımız ve çıkışlarımız hakkında bize bilgi verilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'dan bu zorlu süreçte yardımlarını bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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