Kapatılan Okul ve Dershane Çalışanlarına Yönelik Fetö Operasyonu

Kapatılan Okul ve Dershane Çalışanlarına Yönelik Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.

Kapatılan Okul ve Dershane Çalışanlarına Yönelik Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.