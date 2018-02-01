Kapatılan Fetö Okulunda Öğretmenlik Yapan Bir Kişi Tutuklandı
AFRİN HAREKATI'NDA 14. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kapatılan Fetö Okulunda Öğretmenlik Yapan Bir Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapatılan Fetö Okulunda Öğretmenlik Yapan Bir Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapmış olan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.