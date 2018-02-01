Kapatılan Fetö Okulunda Öğretmenlik Yapan Bir Kişi Tutuklandı
Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapmış olan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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