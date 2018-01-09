Kapatılan Fetö Dernekleri ile İltisakı Bulunan 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ derneklerinde görevli ve iltisakı bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ'ye bağlı derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 6 kişi hakkında ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP