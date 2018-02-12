Kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü'ne Fetö'den 8 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi yapılanmasıyla ilgili 9'u tutuklu toplam 46 sanıktan 44'ünün yargılandığı davada, 2 kişinin dava dosyası ayrılırken, 44 sanığın hakkında karar verildi. Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir 8 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılırken, davada toplam 23 kişiye ceza verildi ve 21 kişi ise baraat etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir'in de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 9'u tutuklu 46 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava tutuksuz sanıklardan Tarık Çelikli ile İrfan Çelik'i dosyaları bazı delillerin beklenmesi için dava dosyasından ayrılmasına karar verildi. 9'u tutuklu 44 sanık ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı suçtan yargılanan tutuklu sanıklardan Cabir Ergüven, Hüseyin Avni Boyraz, Murat Özben 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklu süreleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Ferhat Akar, Murat Yücel ve Salim Aydın 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuklu sanıklardan Levent Ay ve tutuksuz olan Reşit Özkanca 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, Levent Ay'ın ise tahliyesine karar verildi. Ahmet Ziya Boz, Fatih Vuraloğlu ve Mehmet Niğmet İğci 3 yıl 1 ay 15'er gün, tutuklu bulunan Ersin Yılmaz 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verilirken, tutuksuz yargılanan İbrahim Kahraman ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakan Çakır 2 yıl 6 ay, Gökmen Arıman, Mehmet Önal, Mehmet Karabacak, Mahmut Naim Değerli, Mete Melihşah Değirmenci, Murat İlyas Ertan ve Türker Yılmaz 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Burhan Erçal, Ali Topçu, Ahmet Hamdi Giritli, Cemal Küçük, İbrahim Tanrıverdi, İsmail Sözen, Kani Akkuş, Kemal Soğancı, Mehmet Durmuşoğlu, Mehmet Turan, Metin Teke, Murat Günaydın, Naim Uyanık, Nihat Yılmaz, Nurettin Albayrak, Recep Asal, Recep Tanrıverdi, Tarık Kaptan, Salih Savaş, Mehmet Ali Köroğlu ve Yaşar Şaban Gürsoy ise beraat ettiler. - SAMSUN