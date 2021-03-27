Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi
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Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası kesti.

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Beyoğlu'nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası kesti. İş yerleri mühürlenirken, daha önce yapılan bir mührü bozan yetkilisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Beyoğlu'nda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapıldığı, nargile sunumu yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 adet işyeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Daha önce yapılan mührü bozan bir iş yeri yetkilisi hakkında ise adli işlem yapıldı.

(İHA)

Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi
Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi
Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi
Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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