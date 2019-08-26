Kapasite kullanım oranındaki artış

26.08.2019 15:28

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, öncü sektörlerdeki kapasite kullanım oranlarındaki artışların, ağustos ayı ihracat rakamlarına da olumlu yansıyacağını düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem de Kocaeli verilerinin incelendiğinde kapasite kullanım oranlarında aylık bazda ufak da olsa artışların devam ettiğini gördüklerini belirten Zeytinoğlu, "İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 62'si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki aylık bu artış da otomotiv sektörünün yanında kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz. İlimizin de öncü sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarındaki artışların, ağustos ayı ihracat rakamlarına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 13'ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 73'ünün istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 14'ünün ise istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. Firmaların yüzde 20'si eylül ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 29'u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 51'inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 12'si dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken, yüzde 16'sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 72'sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

Kaynak: AA