Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti
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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar201920202021
Ocak74,475,575,4
Şubat747674,9
Mart74,375,374,7
Nisan7561,675,9
Mayıs76,362,675,3
Haziran77,16676,6
Temmuz76,270,776,7
Ağustos76,673,3

Eylül76,374,6

Ekim76,475,4

Kasım77,275,8

Aralık7775,6

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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