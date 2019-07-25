Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 726 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9'a düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):



Aylar 2018 2019 Ocak 78,2 74,4 Şubat 77,8 74,0 Mart 77,8 74,3 Nisan 77,3 75,0 Mayıs 77,9 76,3 Haziran 78,3 77,1 Temmuz 77,1 76,2 Ağustos 77,8 Eylül 76,2 Ekim 75,4 Kasım 74,1 Aralık 74,1



Kaynak: AA