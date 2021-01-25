Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı
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Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

25.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:48
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine indi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan artarak yüzde 75,6'ya ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar201920202021
Ocak74,475,575,4
Şubat74,076,0

Mart74,375,3

Nisan75,061,6

Mayıs76,362,6

Haziran77,166,0

Temmuz76,270,7

Ağustos76,673,3

Eylül76,374,6

Ekim76,475,4

Kasım77,275,8

Aralık 77,075,6

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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