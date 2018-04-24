Kapasite Kullanım Oranı Nisanda Geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 614 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 122 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.



Buna göre, nisanda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3

seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde

77,7 seviyesine geriledi.

Nisan ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıksız tüketim malları ve

dayanıklı tüketim mallarında artış, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azalış yaşandı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle: