Kapasite kullanım oranı nisanda arttı
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Kapasite kullanım oranı nisanda arttı

Kapasite kullanım oranı nisanda arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar201920202021
Ocak74,475,575,4
Şubat747674,9
Mart74,375,374,7
Nisan7561,675,9
Mayıs76,362,6

Haziran77,166

Temmuz76,270,7

Ağustos76,673,3

Eylül76,374,6

Ekim76,475,4

Kasım77,275,8

Aralık7775,6

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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