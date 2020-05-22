Kapasite kullanım oranı mayısta arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapasite kullanım oranı mayısta arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı mayısta arttı
22.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:40

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mayıs dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (kko) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Haber
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Orhan Gencebay Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Kapasite kullanım oranı mayısta arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:41:04. #1.15#
title