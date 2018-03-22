Kapasite Kullanım Oranı Martta Değişmedi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre yatay seyrederek yüzde 77,8 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mart ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 614 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 112 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.



Buna göre, mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre yatay seyrederek yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 79,1 seviyesine yükseldi.

Mart ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, yatırım malları, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, ara mallarda azalış görüldü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle: