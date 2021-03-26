İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı martta azaldı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı martta azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı martta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2021 Mart döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2021 Mart döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Mart dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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