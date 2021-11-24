İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı kasımda arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı kasımda arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı kasımda arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 2021 yılı Kasım ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 732 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. - İSTANBUL

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

TCMB: 'Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

 TCMB: 'Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.'

TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title