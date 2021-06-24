Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde
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Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde

Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar201920202021
Ocak74,475,575,4
Şubat747674,9
Mart74,375,374,7
Nisan7561,675,9
Mayıs76,362,675,3
Haziran77,16676,6
Temmuz76,270,7

Ağustos76,673,3

Eylül76,374,6

Ekim76,475,4

Kasım77,275,8

Aralık7775,6

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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