Kapasite kullanım oranı haziranda arttı İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020 Ocak 78,2 74,4 75,5 Şubat 77,8 74,0 76,0 Mart 77,8 74,3 75,3 Nisan 77,3 75,0 61,6 Mayıs 77,9 76,3 62,6 Haziran 78,3 77,1 66,0 Temmuz 77,1 76,2 Ağustos 77,8 76,6 Eylül 76,2 76,3 Ekim 75,4 76,4 Kasım 74,1 77,2 Aralık 74,1 77,0

Kaynak: AA