İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 2021 yılı Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

(İHA)

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