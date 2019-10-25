Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi

25.10.2019 10:12

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.



Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 Ocak 78,2 74,4 Şubat 77,8 74,0 Mart 77,8 74,3 Nisan 77,3 75,0 Mayıs 77,9 76,3 Haziran 78,3 77,1 Temmuz 77,1 76,2 Ağustos 77,8 76,6 Eylül 76,2 76,3 Ekim 75,4 76,4 Kasım 74,1 Aralık 74,1

Kaynak: AA