Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79 düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 624 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 101 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.





Buna göre, aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.





İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 79 seviyesine geriledi.



Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim

malları ve ara mallarda artış, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve yatırım mallarında azalış gözlendi.



Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:





Aylar 2016 2017 Ocak 77,2 77,0 Şubat 76,0 76,8 Mart 76,2 76,7 Nisan 77,0 78,4 Mayıs 77,7 78,8 Haziran 78,0 79,0 Temmuz 77,8 78,7 Ağustos 76,3 78,8 Eylül 78,1 79,0 Ekim 77,9 79,7 Kasım 78,0 79,9 Aralık 78,1 79,0