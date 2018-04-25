Kapasite Kullanım Oranı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni ettiklerini belirterek, önümüzdeki aylarda kapasite kullanım oranlarında mevsimsel nedenlerle artış beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası ve KSO verilerine göre nisan ayı kapasite kullanım oranının bir önceki yıla göre, Kocaeli'de yüzde 71,4'ten yüzde 71,5'e yükseldiğini, Türkiye'de ise yüzde 78,4'ten yüzde 77,3'e gerilediğini vurguladı.

Nisan ayı kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre ise Kocaeli'de 0,7 puan artarken, Türkiye'de ise 0,5 puan gerilediğini belirten Zeytinoğlu, "Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki aylarda kapasite kullanım oranlarında mevsimsel nedenlerle artış bekliyoruz. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimler bu beklentimizi doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranının Türkiye genelinden ayrıştığını belirten Zeytinoğlu, "Kocaeli'deki imalat sanayi firmalarının yüzde 61'i kapasite kullanım oranları geçen aya göre arttı. İlimiz kapasite kullanım oranlarındaki artışta otomotiv sektöründeki ihracat artışlarının etkisi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 28'i, mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 50'si ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 22'si azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 28,5'i dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 58'i sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 13,5'i ise azaldığını ifade etmişlerdir."