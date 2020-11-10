Kapasite iki katına çıkacak istihdam artacak

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve ihracat imkanlarının artmasıyla birlikte Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın üretim kapasitesinin iki katına çıkartılması için düğmeye basıldı.

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve ihracat imkanlarının artmasıyla birlikte Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın üretim kapasitesinin iki katına çıkartılması için düğmeye basıldı. Yerli ve milli imkanlarla güneş paneli üretiminin yapıldığı fabrikanın 500 Megavat olan kapasitesi, Haziran 2021 tarihine kadar 1000 Megavata çıkartılacak. Kapasite artışıyla birlikte istihdam da bin 400'den 2 bin 100'e çıkacak.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne 400 milyon dolar yatırım ile kurulan ve 19 Ağustos tarihinde faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Yapılan planlamaya göre, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını da tek çatı altında toplayarak; dünyada ilk olma özelliğine sahip fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 Megavat olan kapasitesi 1000 Megavata çıkartılacak.

Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katılırken kapasite artırma çalışmaları 2021 Haziran'a kadar tamamlanacak.

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Türkiye ile Çin arasında video konferans yöntemiyle yapılan anlaşmada, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Ülkemizin ve insanımızın geleceği adına yenilenebilir enerji kaynaklarına üst üste yeni yatırımlar yapıyoruz" diyerek kapasite artırımı ile ilgili bilgileri paylaştı:

"Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. CETC ile uzun süredir devam eden verimli bir iş birliğimiz var. Mevcut fabrikamızın kurulumunda CETC ile çalıştık. Bugün de kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalıyoruz. İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 yılı haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise bin 400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak."

"KURULAN İŞ BİRLİĞİNİN SONUCU"

CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen, hem Türkiye ile Çin arasındaki hem de Kalyon Holding ile CETC arasındaki iş birliğine vurgu yaptı:

"İki büyük ülke olan Çin ve Türkiye, çeşitli alanlardaki iş birliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'deki en büyük şirketlerinden olan Kalyon Holding ile Çin'in en büyük yüksek teknoloji kurumu CETC arasında önemli bir iş birliği bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını gibi zorlukların üstesinden gelerek kurduğumuz samimi iş birliği sayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyük övgüyle karşılanan Türkiye'nin ilk fotovoltaik sanayi zinciri üretim hattı kuruldu. Kovid-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor ancak salgın, birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz. CETC, Kalyon Holding ile iş birliğini derinleştirmek için bu anlaşmayı fırsat olarak görüyor" diye konuştu.

1 MİLYAR DOLARA KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 19 Ağustos tarihinde faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen güneş panelleri ilk etapta Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin kurulumunda kullanılmaya başlandı. 20 milyon metrekare; yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alana kurulumu devam eden santral tamamlandığında uzaydan görünen insan yapımı Türkiye'deki tek yapı olacak. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar dolar olacak santral tamamlandığında yılda 2 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Kurulumuna 19 Ağustos tarihinde başlanan güneş santralinde bugüne kadar kurulu güç 40 Megavata ulaştı ve santralde elektrik üretimine başlandı.

ENERJİ ÜRETİMİNE DESTEK

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, geleceğin teknolojisinin üretilmesi hedefiyle 100'den fazla araştırmacının görev alacağı AR-GE Merkezi kuruldu. 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Ar-Ge Merkezi aynı zamanda 5 bin metrekare açık alan test platformuna da sahip. Ar-Ge Merkezi'nde, üniversite – sektör iş birliğinde kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütülecek. Dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kurum ve kuruluşlarla AR-GE ortaklıkları yapılarak, yerli ve milli teknolojinin üretilmesinin yanı sıra yerli yan sanayi ve hammadde tedarik zincirinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşen Çağatay