KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
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KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, tam kapanma kararı alınmadan önce rezervasyon yaptırıp, bu dönemi otellerde konaklayarak geçiren vatandaşlar, 'güvenli turizm' tedbirleriyle karşılaştı.

ANTALYA'da, tam kapanma kararı alınmadan önce rezervasyon yaptırıp, bu dönemi otellerde konaklayarak geçiren vatandaşlar, 'güvenli turizm' tedbirleriyle karşılaştı. Kentteki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, 'Dünyada insanların kendi evleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki turizm tesisleri kadar rahat edecekleri ve güvende olabilecekleri başka mekanlar olduğunu düşünemiyorum. Biz bu konuda ciddi hazırlıklar, prosedürler yaptık. Uygulamada da çok iyi denetlendik dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı öncesi rezervasyon yaptıran vatandaşlar, bu dönemi ev yerine tatil yaparak geçirdi. Kentteki 5 yıldızlı oteller 'güvenli turizm' sertifikası alarak yerli ve yabancı tatilcilere sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sundu. Otellerin her köşesine dezenfektan ve tek kullanımlık maskelerin bulunduğu stantlar yerleştirildi. Restoranlarda ise açık büfeler de müşteriyle teması kesilerek daha sağlıklı bir hale getirildi. Restorandaki masalar fiziki mesafe kuralına uygun bir şekilde konumlandı. Havuz başında yer alan şezlongların arası ise 1.5 metre arayla konumlanarak sosyal mesafeye uygun hale getirildi. Otellerde yer alan bar, disko ve oyun alanları gibi tüm sosyal alanlardaki etkinlikler koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

HAFTADA 3-5 GÜN DENETLENİYOR

Antalya'nın turizm beldesi Belek'te yer alan 5 yıldızlı Calista Luxury Resort'un Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Güvenli Turizm Sertifika uygulaması başlamadan önce otel olarak çalışmalara başladıklarını anlattı. Periyodik denetimlerin yapıldığını belirten Kızıldağ, 'Haftada 3- 5 gün değişik kurumlar tarafından denetleniyoruz. Bunların bazıları haberli bazıları ise habersiz oluyor. Bunu artık rutin bir hizmet olarak algılamaya başladık. Hiçbir sıkıntımız yok. Bütün otellerin de bu konuda çalışmaları var. Dünyada insanların kendi evleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki turizm tesisleri kadar rahat edecekleri ve güvende olabilecekleri başka mekanlar olduğunu düşünemiyorum. Biz bu konuda ciddi hazırlıklar, prosedürler yaptık. Uygulamada da çok iyi denetlendik dedi.

KAPANMA SÜRECİNİ TATİL YAPARAK GEÇİRDİLER

Misafirin otele girişinden itibaren çıkışına kadar sosyal mesafe, maske ve dezenfeksiyon gibi önlemlerin alındığını aktaran Ali Kızıldağ, kararnamelerde belirtilen kuralların yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası bütün kuralları uyguladıklarını anlattı. Kızıldağ, Onlar açısından gayet keyifli geçti. Sonuçta hem tatil aradan çıktı hem de kapanma sürecini bu şekilde geçirdiler diye konuştu.

KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI
KAPANMAYI OTELDE GEÇİRENLER, GÜVENLİ TURİZMLE TANIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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